雕塑藝術大師黃映蒲「黃昏的故鄉－歸鄉」特展23日起在台中市大墩文化中心登場，現場展出29件作品結合《望春風》、《雨夜花》等耳熟能詳的歌曲創作，將老歌故事具象化。黃映蒲說，一首首老歌見證上一代人的喜怒哀樂與悲歡離合，這些都不該被遺忘，希望藉由作品將故事與情感傳承下去。

雕塑藝術大師黃映蒲「黃昏的故鄉－歸鄉」特展23日起在台中市大墩文化中心登場，現場展出29件作品結合《望春風》、《雨夜花》等一首首耳熟能詳的歌曲創作，將老歌故事具象化。（潘虹恩攝）

黃映蒲「黃昏的故鄉－歸鄉」特展自本月23日起至12月11日在台中市大墩文化中心登場，現場29件作品每1件都取材於1首台灣經典老歌，包括《望春風》、《雨夜花》、《港都夜雨》等耳熟能詳的歌曲，作品並維持他一貫的質樸風格，不依賴模特兒也不追求華麗的雕刻技巧，憑簡單的線條圖把腦海中的記憶轉化為具象雕塑。

雕塑藝術大師黃映蒲「黃昏的故鄉－歸鄉」特展23日起在台中市大墩文化中心登場，現場展出29件作品結合《望春風》、《雨夜花》等一首首耳熟能詳的歌曲創作，將老歌故事具象化。（潘虹恩攝）

黃映蒲說，成長到現在他一直對這塊土地懷抱感恩，因此思考如何去回饋這塊土地，他發現過去一首首台灣老歌見證了上一代人生活中的喜怒哀樂、悲歡離合，但這些歌已有許多年輕人不曾聽過，他希望將這些歌與歷史留下來，因此透過雕塑，將歌的情境具象化，希望讓下一代藉由展覽和作品回溯過去。

黃映蒲說，一首首台灣老歌不應該被遺忘，而應該成為年輕一代珍視的文化財產，期望在復古風潮下，年輕世代的生活裡不是只有嘻哈、潮牌，而能新舊共融；他希望透過作品與歌聲，將故事與情感傳承下去，讓觀者重新感受台灣這塊土地的溫暖與厚度，也讓重新審視與這塊土地之間的情感連結。