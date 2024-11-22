新北市板橋區長江路二段昨21日下午發生一起交通事故，一名67歲丁姓男子快步行走時，疑似未緊靠路邊行走，與同方向行駛的營業大客車發生擦撞。警方調查後初步研判，事故可能因行人未依規定使用人行道自行碰撞車輛所致，所幸丁男僅受輕微擦挫傷，送醫包紮後無大礙。

警方指出，事發於下午5時20分，丁男因趕著上班，選擇走在車道旁快步前進，未善用路旁寬敞的人行道，結果不慎在長江路二段與一輛直行中的公車發生擦撞。目擊民眾隨即報案，警方與救護人員迅速到場處理。

丁男撞擊後身上多處擦挫傷，但神智清醒，無生命危險，經送新北市立聯合醫院板橋院區包紮後已返家休養。丁男坦言當時心急趕路，未多加注意腳下路況。

警方調閱事發路口監視器及公車行車記錄器畫面後發現，公車事發當時直線行駛，未有異常晃動，駕駛與車上乘客均未察覺任何碰撞。公車駕駛王姓男子事後應警方通知到案說明，並與丁男協調和解，雙方無進一步爭執。

警方初步判定，此事故與駕駛行車操作無直接關係，主要因行人未使用人行道、緊靠車道行走所致。現場已依規定完成拍照及測繪，事故原因仍在深入釐清中。

警方提醒，行人應遵守交通規範，行走人行道或緊靠道路邊緣，以保障自身安全；駕駛人則需隨時注意路況，避免事故發生。交通安全無小事，盼民眾遵守規範，共同營造安心道路環境。