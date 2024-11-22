「亨利護照指數」（Henley Passport Index）近日發布最新護照報告，結果顯示，新加坡依然霸榜以195個免簽國居冠，日本、南韓及歐洲5國位居第二；台灣則較6月資料退步一名至第34名，有141個免簽國，與此同時，中國大陸的排名從第62名本月前進到了60名，不過免簽國家卻從88國減少至85國。

亨利護照指數（Henley Passport Index）是全球護照排名的權威指標，依據護照持有人無需事先申請簽證即可前往的目的國家數量進行評比。基於國際航空運輸協會（IATA）的獨家數據，並由英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）的研究團隊進一步統計完善。

亨利護照指數擁有長達19年的歷史數據，涵蓋199本護照及227個目的地國家，每月更新一次，成為全球公民及主權國家評估護照全球流動性的重要參考工具。

本次公布的排名中，排名第二的則有7個國家，為芬蘭、法國、德國、義大利、日本、韓國、西班牙，護照都享有192國免簽。

而台灣今年五月起有較大的變動，當時排名35名，免簽143國，數據有所變動，排平前進一名至第34名，而免簽國家卻減少至141國。

同樣以五月資料為基準，中國大陸的排名從第62名本月前進到了60名，不過免簽國家卻從88國減少至85國。