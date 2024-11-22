代工大廠緯創22日舉行法說會，市場關心川普當選後對緯創可能的影響，董事長林憲銘表示，目前緯創在全球多個地方都已經布局，目前的布局都具有高度韌性，以因應各種要求及變化，預估影響不大。

緯創法說會上，被問到川普上任後對於公司的生產策略是否產生影響，林憲銘表示，緯創目前在美國或者主要地區都有布局，不管未來是要求美國製造、關稅或是區域管制，緯創具備高度韌性，可以即時調整涉略，因此預期對於供應鏈、營運影響有限。

針對美中科技戰以及未來可能的貿易競爭，林憲銘認為貿易不協調、貿易競爭的情況將持續，因此大陸方面的營運可能受到影響，但還需要時間觀察，不過緯創都會最好相對應的措施以及備援方案。

總經理林建勳指出，目前AI伺服器主要在台灣生產，今年相關營收占比已超過40％，預期2025年將突破50％，竹北新廠預計在2025年第1季完工，將投入營運。