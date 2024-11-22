俄羅斯普丁總統21日說，俄方當天使用一種新型彈道飛彈攻擊烏克蘭。

（21:58更新--打擊標的、培斯科夫喊話拜登政府）俄羅斯與烏克蘭交戰已33個月，戰事本周再度升級，烏克蘭先後於19日、21日使用美製陸軍戰術飛彈、英製暴風影飛彈打擊俄羅斯西部領土之後，周四（21日）宣稱俄方用洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊烏克蘭，倘若屬實則是開戰以來首見。俄國總統普丁周四證實，俄國部隊當天朝烏克蘭發射新型高超音速彈道飛彈。克里姆林宮周五表示，俄方要藉此警告西方，俄國會針對西方國家支持烏克蘭的「魯莽」決定與行動做出回應。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）周四說，這款新開發的飛彈名為「榛果樹」（Oreshnik，Hazel Tree），俄國部隊用它搭載常規彈頭朝烏克蘭中部大城第聶伯羅（Dnipro）發射，攻擊一處軍事設施。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄方使用新型飛彈導致戰爭「明顯重大升級」，呼籲全世界嚴厲譴責俄羅斯。

路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周五說，俄方此舉意在發出一項重要訊息：「西方國家生產並向烏克蘭提供彈道飛彈、後續參與襲擊俄國領土的魯莽決定與行動，不能在俄方不回應的情況下繼續發生。」培斯科夫說：「俄方已明確展示自身實力，如果不把我方的憂慮列入考量，俄方進一步報復行動的整體輪廓，已經勾勒得很清楚了。」

培斯科夫表示，俄羅斯沒有義務就本次攻擊行動向美國發出警告，因為俄方使用的是彈道飛彈不是洲際等級而是中長程等級，但俄方還是在發射飛彈之前30分鐘通知了美方。他強調，普丁總統對於雙方對話仍保持開放態度，然而即將離任的拜登（Joe Biden）「選擇了讓情勢繼續升級之路」。

培斯科夫說，他希望美方已經收到且理解莫斯科釋放的訊息：「至於對話的開放程度，即使是總統昨天的聲明亦已強調他願意進行任何接觸，一方面為了緩和局勢以免進一步升級，也是為了達成和平進程。昨天的聲明極為全面、清楚、合乎邏輯。華府當前政權有機會理解聲明內容，對此我方毫無懸念。」

據悉「榛果樹」屬於中長程彈道飛彈（IRBM），能以10馬赫（相當於每秒2.5至3公里）的速度攻擊目標。中長程彈道飛彈射程通常在3000至5500公里之間。