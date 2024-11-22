作為全球黃金最大消費國，中國大陸的黃金現貨需求減速跡象變得愈來愈明顯。國際黃金價格上漲讓貴金屬市場現貨的購買受到抑制，大型珠寶飾品企業的銷售額相繼減少。多年來中國大陸黃金價格一直高於國際價格的情況開始逆轉，雖然國際金價持續上揚，但大陸國內金價已下滑至低於國際金價。

據《日經中文網》報導，國際黃金價格正處於歷史高位，作為國際指標的紐約期貨（交易最活躍的結算月）自3月起每月創出新高，10月底一度漲至2801.8美元/盎司的最高點，2024年的全年漲幅亦創歷史新高。雖然美國總統選舉後賣出數量較大，但目前仍維持在比2023年底高出近600美元的水準。

不過，一向是黃金交易暢旺的中國大陸，卻因為國際金價上漲讓投資者卻步。中國黃金協會的統計顯示，1～9月黃金消費量為741.7噸，同比下降11%。其中，黃金飾品為400噸，下降28%。黃金産量也減少1.2噸，降至268.1噸。

報導說，黃金零售巨頭的業績也受到影響。從珠寶飾品巨頭六福集團來看，中國大陸7～9月現有店舖銷售額比去年同期減少29%，該公司認為是中國大陸宏觀經濟低迷和黃金價格上漲的雙重影響。周大福珠寶集團第3季銷量亦下滑24%，一季度內關閉了145家店舖。

根據世界黃金協會（WGC）的數據顯示，9月以後中國的黃金價格幾乎持續低於國際價格。上海黃金交易所黃金現貨價格為每克600元左右，與每盎司2600美元左右的國際價格相比，每盎司低了數美元至數十美元。

報導表示，大陸中國人民銀行（央行）態度也開始轉向「觀望」。此前，曾連續18個月增加外匯儲備中黃金的持有量，但截至10月已連續6個月沒有購買黃金。三菱UFJ研究諮詢公司（Mitsubishi UFJ Research & Consulting）的主任研究員芥田知至指出，「作為（黃金）主要買家的央行暫緩買入，很容易導致個人投資者心理上的惡化」。