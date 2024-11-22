國防部智庫國防安全研究院執行長李文忠今（22）日表示，美國總統當選人川普是個可預測的人，也是個說到做到的人，台灣有三件事迫在眉睫，分別為準備面對10％關稅衝擊、台積電等擴大赴美投資設廠、大幅提高國防經費。他並提醒，川普最後一任國家安全顧問歐布萊恩說的國防經費5％應有所本，朝野要嚴肅以對。

李文忠說，川普當選對全世界無論是美國的對手或或盟友都帶來許多新的課題及影響，台灣亦然。如何因應「川普衝擊」儼然成為國內熱門的話題。他認為，現在的美國並非單極超強；蘇聯解體後，自由民主、共產極權兩大陣營對對峙的格局瓦解，世界進入多極，美國仍是超強，但不再獨大。

李文忠指出，美國是全球化的領導者、保護者、受益者，但美國藍領工人是全球化下的輸家。基於國際分工美國製造業外移，占全國GDP比率從1990年的二成一腰斬成2023年的一成，產業空洞化的情況十分嚴重。

李文忠表示，川普的信念是「America First」、「Make America Great Again」。他認知強大的傳統製造業如鋼鐵業及核心產業，如資訊電子半導體業，是美國在二戰作為世界工廠及戰後領導全世界的關鍵；因此，川普將更強力保護美國產業及工人，推動「America First」2.0版本及「MAGA」2.0版本。

李文忠說，全球化造成產業及工作機會的國際移動，貧富差距拉大，世代剝削加劇。川普提出簡單而有效的解方，因此2016年能以素人之姿當選總統，現在又憑此創下史詩級的重返白宮；故他的核心經濟政策「高關稅及貿易保護主義」，在經濟學家及全球化擁護者眼中簡化粗糙，也勢必引發國際貿易壁壘及國內通貨膨脹，但卻碰觸藍領工人的不安及痛苦，擄獲他們的心，重組共和黨的選民支持結構。

李文忠說，換句話說，上述政策不止是反映川普的信念，也兌現成選票，川普主義勢必會強力全面推進，走的更遠。

李文忠認為，川普是一個可預測的人。研究顯示，川普在他的自媒體上的發言，75％是在罵人，剩下25％談政見，百分之百兌現，這與一般的印象不同。川普的話一向簡化、隨興，與傳統建制派政治人物的嚴謹、模糊不同，但他的確是個說到做到的人，如他的摯友日本安倍故首相所說的，川普是根據自己信念，勇往直前的人。

李文忠表示，川普宣稱就職24小時內，就能讓俄烏戰爭停止。他認為，川普當選後就會著手用力壓迫俄、烏雙方坐上談判桌，暫時休戰；但是等一天、一個月、三個月再說，總之我們會看到他施加的力道及獲得的效果。

李文忠指出，川普宣稱針對中國課徵60％的高額關稅，期程何時？前提要件為何？是否全面或選擇性課徵，不知道，但一定會發動貿易戰。據此，未來川普在國際關係上我們可以預判，對所有進口到美國的商品課徵10％乃至20％關稅，對中國課徵60％關稅。但期程、前提要件、適用範圍視情況而定，已如前述。

李文忠認為，川普政府將視中國為主要對手乃至威脅，也是占美國最多便宜的國家，將發動全局性、多面向、海嘯式的貿易戰、科技戰。也會要求盟國如北約大幅提高國防經費，要求日本、韓國分擔更多美軍費用。

至於台灣應如何因應呢？李文忠認為以下三件事迫在眉睫，首先，準備面對10％關稅的衝擊，要儘快拿出有效方法處理貿易順差；第二，台積電等擴大赴美投資設廠；第三，大幅提高國防經費，包括對美軍購、投資國防自主工業納入國際軍火產業鏈的一環，以及必要的國防改革。

李文忠說，按川普說台灣國防經費要提高到GDP10％，可當作形容詞，意思是台灣要大幅提高國防經費展示自我防衛的決心，而川普最後一任國家安全顧問歐布萊恩說的5％應有所本，朝野要嚴肅以對。而關鍵也在，我們要滿足台海防衛構想，多少才夠？必須要有數據及方案。