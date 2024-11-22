夢工廠動畫備受好評的2022年動畫喜劇片《壞蛋聯盟》的全新續集中，這支由動物壞蛋組成的頂尖犯罪團隊，正在努力適應他們成為被世人接受並且信任的「好人聯盟」的全新生活，並且必須面對這種生活帶來的各種煩惱與掙扎，然而他們卻因為一群全女性犯罪團隊的出現，被迫從退休生活中再度出擊，執行「最後一票」的驚險任務。

改編自作家艾倫布雷比的《紐約時報》暢銷童書系列，《壞蛋聯盟》的製作團隊和全明星的配音演員陣容再度回歸為這部全新動畫喜劇片合作。奧斯卡獎得主山姆洛克威爾再度回鍋為改過自新的型男扒手狼先生配音；馬克馬隆再度為開鎖高手蛇先生配音；克雷格羅賓森為偽裝大師鯊魚先生配音；葛萊美獎得主安東尼拉莫斯為脾氣暴躁的食人魚先生配音；金球獎得主則為專業的駭客狼蛛小姐配音，她的別名是「網美」。

《壞蛋聯盟2》迎來更壞的對手。（圖／UIP提供）

其他的A咖喜劇配音演員還有為黛安狐辛頓配音的薩琪畢茲；為橘子果醬博士配音的理查艾尤德；為拉金斯警察局長配音的艾利克斯布斯汀以及為蒂芬妮毛茸茸配音的莉莉辛格。導演皮耶佩里費爾再度回歸執導《壞蛋聯盟2》，上一集的製片戴蒙羅斯也再度回歸。