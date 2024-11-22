BLACKPINK成員Rosé近期與火星人布魯諾（Bruno Mars）一起推出夯曲〈APT.〉洗腦歌詞旋律在全球掀起熱潮，如今在YouTube頻道創下逼近4億的觀看次數。兩人今（22日）晚間合體現身2024 MAMA頒獎典禮無疑成為活動一大看點，將一起表演神曲〈APT.〉，表演前兩人一同榮獲「Global Sensation Award」，上台領獎時俏皮用獎盃乾杯，逗樂全場。

Rosé與火星人布魯諾一同拿下「Global Sensation Award」，Rosé感動表示，「很開心以我最喜歡的酒桌遊戲作為開始，沒想到能獲得這麼多的喜歡，真的非常謝謝大家」，同時也感謝合作夥伴火星人布魯諾：「也很謝謝你，布魯諾，你是最棒的！」

Rosé跟火星人上台領獎，臉頰親吻對方掀起台下熱情尖叫聲。（圖／翻攝自Myvideo）

接著火星人布魯諾也特別用韓語感謝大家，用深情的表情語氣，說了一句：「謝謝」，逗得Rosé以及全場觀眾哈哈大笑，兩人還一起用獎盃乾杯，引發全場尖叫聲，最後，火星人布魯諾紳士擁抱Rosé，兩人禮貌臉頰親吻對方，可見兩人的默契與好交情。

下台前，Rosé大方邀請火星人布魯諾，一起說出事前練好的韓文台詞作為結尾：「以上是布魯諾、Rosé，謝謝大家！」。

雖然最終兩人一起的表演是以「預錄舞台」方式呈現，而非MAMA的現場LIVE舞台，不過許多粉絲依舊很開心終於看到神曲〈APT.〉初舞台，掀起熱烈討論。