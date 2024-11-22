《花月殺手》團隊打造、改編自熱血動人真實故事的勵志鉅片《全力揮擊》，故事描述1955年的德州，新上任的學區督導JB佩納（傑赫南德茲 飾）發現五名墨西哥裔的高爾夫球桿弟擁有打高爾夫球的天份，因此鼓勵他們在學校組成高爾夫球隊，並自願擔任他們的教練。這五名少年為此甚至在沙漠中央打造了屬於自己的高爾夫球場。

《全力揮擊》改編自美國作家亨伯托·G·加西亞的暢銷小說《野馬奇蹟》，該書取材自1950年代一群墨西哥裔的高中生不畏種族歧視，贏得德州高中高爾夫球錦標賽的真實故事。《全力揮擊》推出後廣獲影評喜愛，爛番茄新鮮度高達97％，也在2023西南偏南電影節（SXSW Film Festival）贏得「敘事聚光燈」（Narrative Spotlight）單元觀眾票選獎。《綜藝報》形容它是一部「引人入勝的時代劇」；《好萊塢報導者》認為它是「一部振奮人心且適合全家觀賞的電影」；《FandomWire》說它是「一部鼓舞人心又充滿娛樂性的電影」；《TheIndependentCritic.com》表示它是「一部從風格到內容都令人愉悅的電影」；《Screen Rant》則強調它是「一部向德州、高爾夫球和友情致敬，充滿活力的運動電影」

《全力揮擊》有兩位最主要的演員，其中一位是曾參與過《恐怖旅舍》、《自殺突擊隊》等知名電影的美國男星傑赫南德茲（Jay Hernandez），他在《全力揮擊》裡面飾演墨西哥裔的新任督導「佩尼亞」，因為不是白人而無法加入當地高爾夫俱樂部的他，下定決心要帶領聖費利佩高中野馬隊的成員贏得德州錦標賽。另一位則是曾兩度獲得金球獎提名的丹尼斯奎德（Dennis Quaid），出道將近五十年的他，演過無數經典作品，台灣觀眾最熟悉的就是科幻災難片《明天過後》跟科幻驚悚片《黑洞頻率》，他在今年上映的恐怖片《懼裂》裡也有精彩演出，這回擺脫在《懼裂》裡貪婪的演出，在《全力揮擊》裡飾演一名資深高爾夫球手「米契爾」，要協助佩尼亞訓練球員。

談到如何準備角色，傑赫南德茲坦言，自己雖然有打高爾夫球的經驗但技巧不出色，更多是因為工作和社交場合才接觸到這項運動。為了在片中更好地詮釋角色、呈現逼真動作，他特別關注握桿和揮桿方式時的視覺效果，並非強調實際打得好。而狂熱的高爾夫愛好者丹尼斯奎德則成為片場的高爾夫專業指導，幫助傑赫南德茲在鏡頭前呈現出更好的姿態。傑赫南德茲說：「我覺得沒有人能比得上丹尼斯。我不知道你是否了解他對高爾夫的狂熱。他幾乎每天都打。他到全國各地打，甚至世界各地打。這方面根本沒人比得上他。」

有鑒於《全力揮擊》對墨西哥裔美國人的特殊意義，拉丁裔遺產委員會（Hispanic Heritage Foundation）今年4月9日在白宮為本片舉行特映會，並邀請當年野馬隊的真實成員之一路普法蘭（lupe felan）與妻子艾絲塔（Esta）共同出席，現場聚集超過200名觀眾。「他們拍了這部電影，我們在這裡慶祝一個早就該被講述的故事。」已經超過八十歲的路普法蘭說：「這就是歷史。我們成功了。我們達成了我們的目標。我一直都知道我們會創造歷史。」他更透露自已現在每週仍至少打三次高爾夫球。《全力揮擊》將於12月6日全台上映。