勞動部霸凌案延燒多日，當事人北分署長謝宜容神隱多日後終於在今天露面道歉，但如今比起謝宜容逼走81人更可怕的是，勞發署長蔡孟良遭爆對下屬進行小學生式的「5S管理」，短短2年嚇跑101人。

立委揭露，蔡孟良平日也常常情緒失控，當眾飆罵下屬，此外還像小學生一樣，制定「5S管理」，包括要求桌面空間一定要預留3分之1、大型文具只能放膠帶台、計算機，資料夾，且必須角度對齊排放，小型文具要使用收納盒排放整齊。

蔡孟良制定的「5S管理」，甚至要求同仁鍵盤滑鼠都不可有灰塵，連擺放大型文具都要求對齊角度。(圖／黃益中臉書)

不僅如此，蔡孟良還要求電腦螢幕、電話、鍵盤和滑鼠雖時要保持乾淨，不可以有灰塵在上面，就連茶水間的雜物也規定擺放方式，還會不定期抽查，導致超過百名員工受不了，紛紛提出辭呈或申請調職，包括輕生的吳姓公務員在內，總計蔡孟良和謝宜容就逼走了183名員工，甚至有副署長寧可調職到分署也不想留下。

對此蔡孟良坦言自己的確非常嚴格，但沒有所謂的霸凌、不當管理，該名副署長會調職是因家庭因素，卻遭立委痛罵「霸凌的人都不覺得自己有霸凌」、「想走的人敢說真話嗎」，直言出問題的不只是勞發署，整個勞動部都有問題。

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