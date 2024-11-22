勞動部職場霸凌案持續延燒，北分署署長謝宜容則被記兩大過免職，謝宜容今(22日)則錄影道歉。公民教師黃益中爆料表示，謝宜容有多囂張，她在勞動部跟員工說，她藍綠通吃。

黃益中今(22日)在《關我什麼事》節目中爆料表示，勞動部內部跟他講，請辭勞動部的何佩珊很多事情是狀況外，所以她非常倚重過去許銘春時代幾個重臣。比如這一次的調查報告為什麼會引起眾怒？那是因為調查報告召集人就是現在的政務次長許傳盛。當時許傳盛直接對著調查委員這些委員說，要還優秀的人才一個清白，所以最後才會出現「目的良善」這4個字。何佩珊是部長，要負全責沒有問題，但是許傳盛等於基本上是主掌大局 ，這是第一點。

黃益中更點出，第二個人就是勞發署長蔡孟良，他拉謝宜容「坐直升機」。謝宜容有多囂張，她在勞動部跟員工說，她藍綠通吃。謝宜容早期當過國民黨時代勞委會主委王如玄的秘書，後來換黨執政以後，她就換到綠營，所以她說她藍綠通吃。謝宜容甚至跟部屬說，你們要懂得看所謂的政治風向正確，也就是教她的部屬要看得懂這些顏色。

黃益中表示，謝宜容的老公很有錢，但不知道是不是綠營金主。她公關做得很好，她自己也講她是坐直升機來的。

黃益中甚至指出，立委質詢蔡孟良時問到，謝宜容是從專員直升上北分署長，理論上要當過組長，才能到北分署這個位子。至於她為什麼可以坐直升機，蔡孟良答不出來，因為蔡孟良跟他背後的高官就是這樣去包容謝宜容。

黃益中還透露，蔡孟良多囂張，公務員11月3日輕生，11月4日人都送走了，蔡孟良竟在11月11日到15日辦了一個「推動5S改善辦公室品質管理」，委託71萬給外面標案，上週有人死了，這週還要繼續辦5S，所謂5S就是辦公室要整潔，電話不可以有灰塵等等。

黃益中認為，這個案子不只是何佩珊要負責，包括許傳盛這幾個人若不拔掉，將來絕對會秋後算帳，這才是勞動部這些官員最怕的事。

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