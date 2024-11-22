國際刑事法院（ICC）周四（21日）以涉嫌觸犯戰爭罪、反人類罪為由，針對以色列總理尼坦雅胡、國防部前部長葛朗特、哈瑪斯領導人馬斯里（Mohammad Masri，另名戴夫Muhammad Deif，據信已喪生）發布逮捕令。ICC把以色列領導人與伊斯蘭激進組織哈瑪斯首腦並列通緝對象，令國際社會眼睛一亮。相較於尼坦雅胡、葛朗特與以色列政要發言痛批ICC，人權團體肯定ICC這次的行動，有律師直言「早該這麼做」。

路透社周五（22日）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X發布影片回應：「今天是人類歷史黑暗的一天，為保護人類設立的海牙國際法庭如今與人類為敵。」他預期各國不會支持ICC這項決定，「這是反猶太主義之舉，目的只有一個：阻止我、阻止我們保有與生俱來自衛的權利，抵擋試圖摧毀我們的敵人」。

另一遭點名的以色列前防長葛朗特（Yoav Gallant）回應：「我們自衛權可能遭到質疑剝奪的日子過去了。剝奪以色列在正義之戰實現目標權利的企圖將告失敗。」以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）、外長薩爾（Gideon Saar）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）均發言痛批ICC偏向恐怖主義、合法地位盡失、反猶太。

哈瑪斯（Hamas）官方聲明「呼籲ICC擴大針對所有違法佔領行動領導人問責」，哈瑪斯高階官員納伊姆（Basem Naim）稱ICC此舉為受害者伸張正義，但若未獲所有國家實際支持效果有限。巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）樂見並敦促ICC成員落實這項決定。

在ICC代表去年10月7日哈瑪斯自加薩越境攻擊事件以色列受害者的律師吉維斯曼（Yael Vias Gvirsman）認為，ICC此舉是重要的一步，法官針對「凌虐、滅絕、性侵等其他性犯罪與不人道行為發出逮捕令很重要；這代表願意承認受害者的存在，認可他們所言屬實」。

匈牙利裔美國人權律師布洛迪（Reed Brody）說，ICC這次的逮捕令「史無前例、合理且早就該發布」，ICC成立21年來從未起訴親西方官員，而是以與西方交手落敗者或與西方國家對立者為主。

總部位於美國紐約的國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）認為，ICC這次的逮捕令「打破某些特定人士得以逍遙法外的看法，有鑑於一些人士公然企圖妨礙司法公正，本次逮捕令顯得更加重要」。