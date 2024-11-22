中華隊在棒球12強超級循環賽先敗後勝，雖然第一場不敵委內瑞拉，但今天（22日）以8:2戰勝美國，讓國人相當振奮。桃園市長張善政表示，為應援中華隊，桃捷會在賽事期間透過旅客資訊顯示系統的跑馬文字，推播最新賽況，中華隊若擊出全壘打，更會特別顯示在跑馬推播文字，讓旅客一同感受。有網友就表示，「全壘打會跑馬推播，這種創意應援真的很用心耶！」

張善政在臉書以「下一場繼續拚！桃捷月台等車也能掌握中華隊最新賽況！」為題發文，感謝台灣健兒們的拚戰精神。

張善政還稱為了應援中華隊，桃捷特地在賽事期間透過旅客資訊顯示系統的跑馬文字，推播最新賽況，讓所有旅客在月台等車的同時，也能為中華隊加油。中華隊若擊出全壘打，更會特別顯示在跑馬推播文字，讓旅客搭車時也能感受到全壘打的振奮。

此外，張善政也指出，這個周末11/23（六）、11/24（日），桃市府也會為熱血球迷們舉辦戶外直播派對，位置就在「桃園市府前廣場」。現場不僅有500吋超大LED螢幕、Rakuten Girls 樂天女孩到場應援，在賽前完成現場趣味體驗活動，還能獲得限量「Come Together」應援毛巾。

桃園市民看到後，紛紛留言表示「謝謝張市長！」、「東京征戰要勝利真的不容易，但值得拼盡全力！」、「全壘打會跑馬推播，這種創意應援真的很用心耶！」、「桃捷的跑馬文字應援超貼心，等車也能追賽況，太棒了！」、「中華隊的精神就是我們最驕傲的！期待下一場的精彩表現」。