國民黨立委馬文君21日質疑，退輔會明年預算編列了計畫聘用9名約僱人員，其中有6名臨時人員月領7.3萬元，協助榮民公司的清算業務，但據她所知，榮民公司早已結束，質疑為何還要聘請臨時人員？對此，退輔會說明，這些都是原榮工公司清算期間的員工，因承接業務，人事預算改由退輔會編列，均按原薪資支領。

退輔會指出，榮民公司奉核定於2020年進入清算階段，立法院要求加速清算工作，故報請行政院同意2025年由退輔會承接榮民公司資產負債及未完業務。未完成業務包含債權憑證管理、工程保固、爭訟案件處理及勞保補償金追償作業，至2044年結束清算為止。

退輔會說，執行上述工作之臨時人員都是原榮工公司清算期間的員工，退輔會自2025年1月1日起承接原來的業務，故相關人事預算改由該會編列，上述人員均按原薪資支領，並未增加；薪資包含月薪、勞健保、勞工退休金、年終獎金等。