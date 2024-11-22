新北市板橋區69歲丁姓男子昨日下午獨自一人行走於長江路二段時，不明原因走在馬路上，還愈走愈中間，遂不慎遭到後面公車擦撞，因此倒臥在地，所幸後方車輛相隔尚遠沒有造成二次傷害。丁男送醫後無大礙，雙方也在警局達成和解。

據了解，剛案發生於長江路二段往北市方向，當時丁男一旁就是人行道，但不明原因堅持快走在馬路上，並且愈走愈偏，最後遭到公車擦撞，造成丁男多處擦挫傷，經送往新北市立聯合醫院板橋院區包扎並無大礙，後續雙方達成和解。

彰化公車追撞小客車！尖峰時段塞爆 上課學生急call家長接送
北市街頭奇景！外國人趴小貨車後方「行駛」 警方曝可能原因
代理教師遭校長霸凌！調查要4個月 新北教育局：已行政懲處警惕
#新北 #板橋 #車禍 #行人 #公車
酷暑寒流下雨攏免驚 北市13間免費親子館親測全分析