新北市板橋區69歲丁姓男子昨日下午獨自一人行走於長江路二段時，不明原因走在馬路上，還愈走愈中間，遂不慎遭到後面公車擦撞，因此倒臥在地，所幸後方車輛相隔尚遠沒有造成二次傷害。丁男送醫後無大礙，雙方也在警局達成和解。

據了解，剛案發生於長江路二段往北市方向，當時丁男一旁就是人行道，但不明原因堅持快走在馬路上，並且愈走愈偏，最後遭到公車擦撞，造成丁男多處擦挫傷，經送往新北市立聯合醫院板橋院區包扎並無大礙，後續雙方達成和解。