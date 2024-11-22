菸草公司近期透過各種管道力推「只禁紙菸」政策，稱董氏基金會不禁紙菸。董氏基金會今（22日）發出4點聲明，批評菸草公司居心險惡，基金會40年來都推動「全面禁止所有菸品」。世界衛生組織強調，菸草公司的目標是讓下一代對尼古丁成癮，而新興菸品是菸草公司的捷徑，呼籲立委勿信菸商謊言，防制新興菸品成為喪屍菸彈等毒品的吸食載具。

董氏基金會指出，菸草公司表面上說要禁售紙菸，實則是為掩護加熱菸的上市與銷售，並阻撓菸害防制相關政策，例如提高菸稅。無論吸菸者或不吸菸者，我們都是一手菸與二、三手菸的被害人。

過去40年董氏致力於菸害防制立法、禁止菸商廣告促銷與贊助、建立無菸環境、推動開徵菸捐與增加菸稅、落實青少年禁菸政策、鼓勵戒菸，以WHO「菸草控制框架公約」為準則，揭露菸商真面目、預防年輕人吸菸、幫助老菸槍戒菸。

國際公認最有效的菸害防制政策之一是「提高菸稅、以價制量」。董氏基金會自1998年率先推動開徵菸品健康福利捐外，亦強調整體菸稅捐應達菸價75％，以達世界衛生組織（WHO）建議的「以價制量」目標。

WHO強調，菸草公司的目標是讓下一代對尼古丁成癮，而新興菸品是菸草公司的捷徑。僅僅10年，台灣已有7.9萬民青少年使用電子煙、1.6萬名青少年使用加熱菸。爲維護下一代年輕人的健康，董氏基金會呼籲立法委員勿再信菸商謊言，確實監督政府執法、取締違法新興菸品，防制新興菸品繼續成為依托咪酯（喪屍菸彈）等毒品的吸食載具。

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