陶博館即日起至12月15日止，推出力「另一種自然－胡顯龍陶藝展」，讓民眾不需潛水，就能看到海底珊瑚；不用爬山，就能看到大山和雲海，感受胡顯龍從千姿百態的大自然汲取靈感創作。陶博館介紹，透過轉譯自然風光為18組件發人省思的作品，表達人類對慾望追求的情感，別有一番意趣地發人省思。

陶博館館長張啟文表示，創作者透過藝術媒材反映個人的意念，傳達美感精神。陶藝家胡顯龍將聆聽自然的呢喃及感悟時間流逝的過程，用陶藝創作述說人類在生活中的欲望與追求，及對現實世界的期許，啟發觀眾和他產生共嗚和對話。

胡顯龍2010年取得澳門理工學院藝術高等學校視覺藝術學士學位，2017年起於澳門理工大學擔任陶藝老師，從事視覺藝術教育工作及陶藝創作，現為澳門雕塑學會會員。胡顯龍從自然與人為、土與石之間進行探索，具有環境永續之關懷，帶來5個系列作品︰《共融》、《別有洞天》、《山景》、《風化》及《煉金術》。

《共融》系列以諷刺的手法，表現在佈滿塑膠垃圾的海底，白化後的珊瑚似乎找到新出路，將塑膠變成新容器，形成共生共融的景象，衍生出更強大的生命力，傳達虛假的美好景象，以遮蓋人類自私的一面。

《別有洞天》系列和《山景》系列，構成視覺壯麗山石，展現霞雲頃刻間微妙的動態感，令人玩味。《風化》系列有如沉積岩的樣貌，窺探時間在風化的每段記憶。《煉金術》系列以黃金對人類有一種難以抗拒的誘惑，表達人類對慾望的追求，並沒有因時間流動而改變。歡迎大家於展覽期間蒞臨欣賞。更多展訊可上陶博館官方網站及粉絲專頁查詢。