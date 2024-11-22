大陸男星黃曉明過去一直遭到外界質疑是戴假髮，卻從未對此做出任何回應，不過近日他為了宣傳新電影《戴假髮的人》，在活動中，有一名小女孩好奇他的頭髮怎麼和電影裡不一樣，還伸手拉他的頭髮確認，引發討論。

黃曉明日前為新電影《戴假髮的人》宣傳，台下小妹妹好奇詢問：「為什麼你在電影裡沒有頭髮，而現在就有頭髮了，可以讓我摸一下嗎？」黃曉明也大方同意，讓小女孩上台，蹲下開完笑表示：「你拔兩根回去留作紀念」，沒想到，小女孩完全沒在客氣，直接用力扯黃曉明頭髮，讓他痛得大叫出聲，還差點被拉跌倒，最後他親切和小女孩說：「寶貝，沒事挺好的。」

黃曉明頭髮被傳戴假髮多年，以行動自證是真髮。（圖／翻攝自微博）

至於外界傳他戴假髮，黃曉明表示：「愛美之心，人皆有之」，表示偶爾為了造型好看，所以也會戴假髮片，不過他強調活動當天是真頭髮，說完還做出扯自己頭髮動作，證明自己是真髮。此外，他提到自己拍戲時，常會剃頭髮，但他還是會上綜藝，像是這部電影一拍完，他就接了《乘風破浪的姐姐2》，他自嘲表示：「我總不能禿著頭去跟姐姐們接觸吧！那我也太對不起姐姐和觀眾了。」

黃曉明9月認愛小15歲網紅葉珂，但外界卻不看好這段感情，女方也爆出不少爭議，日前黃曉明出席活動時，還特地90度鞠躬替女友道歉，不過黃曉明新電影《戴假髮的人》16日上映至今票房慘澹，有粉絲看到黃曉明為了宣傳電影，讓小女孩扯頭髮覺得有點心疼，喊話希望網友對他友善點，不過也有粉絲出面反駁：「不是頭髮的事，是那個姓葉的事，你原意給她花錢是你的事，我們可不願意了，這部電影免費都不看了。」