日本本田宣佈2025年1月試生産車用全固態電池

日本本田公司宣佈將從2025年1月開始試生産純電動汽車(EV)用的「全固態電池」，這款電池被認為是新一代車用電池的首選，與現有電池相比，續航里程增至2倍，製造成本也將減少25%。本田公司預計在2020年代後半期銷售的新車中開始搭載，將來還考慮搭載於摩托車和飛機。本田同時將推進成本削減，以對抗價格競爭力較高的中國電池企業。

《日經中文網》報導，本田1月21日在櫪木縣的全固態電池驗證基地舉行了説明會，該固態電池基地總建築面積為27400平方米，投資430億日元（合台幣86.2億元）引進試驗設備，並打造世界最長的全固態電池生産線。

報導指出，與使用電解液的傳統液態鋰離子電池相比，全固態電池可大幅增加蓄電量，在電動汽車上使用可讓續航里程大幅增加，被認為是推動電動汽車普及的王牌。本田預計，正在開發中的全固態電池的續航里程到2020年代後半期可以增至目前的2倍，到2040年代再增至2.5倍以上，可以讓中型電動車充滿電後行駛約1000公里。

報導表示，電池佔電動車成本的30%左右，本田全固態電池的成本可以在2020年代後半期降低25%、2040年代降低40%。再者，通過工序整合等措施提高效率，固態電池的重量也將在2020年代後半期減少35%，2040年代減少45%，如此可以通過減輕車身重量來延長續航里程。負責技術開發的本田技術研究所社長大津啟司表示，「此次的目標值是以往的液態鋰電池無法達到的水準」。

本田在説明會上還公開了試驗設備，這也是日本國內汽車廠商首次公開。

報導指出，全固態電池不易發生車輛火災，低於10分鐘的超快充的相容性也很好，本田從約5年前開始討論投入驗證設備。此前一直依賴其他企業提供電池，例如在中國與寧德時代(CATL)合作，在北美則與南韓LG電池成立合資企業。而為了實現2040年「脫汽油」的目標，本田將自主研發電池技術。

報導還說，固態電池的競爭在全球範圍內非常激烈，豐田汽車將在2027～2028年推出續航里程比現有電動車延長2.4倍、可行駛約1200公里的量産車。中國上汽集團的高端品牌「智己汽車」計劃從2027年開始搭載全固態電池。