勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容，因涉及職場霸凌，勞動部予以記兩大過免職懲處，此案也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評。外傳一手拔擢謝宜容的勞動部前部長許銘春，21日出面澄清，沒有這回事。前立委郭正亮忍不住怒轟，許銘春切割謝宜容 ，這樣的人參選高雄市長，就是高雄市之恥。

郭正亮今(22日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，民進黨立委洪申瀚和劉建國都說，2月就接到陳情案，許銘春卻堅持說她不知道，時任常務次長的王安邦有約談謝宜容，她也不知道。郭正亮忍不住說，不知道許銘春在當什麼部長。針對謝宜容是不是她提拔的，許銘春又說不是，請問直升機是誰安排的？謝宜容曾公開在員工面前講，她是坐直升機上來的，若沒人安排直升機，謝宜容怎麼上得去。

郭正亮接著表示，現在看到所有的長官，除了王安邦之外，都是謝宜容的好朋友。勞發署長蔡孟良也是，勞動部次長許傳盛則是典型的菊系，是調查小組的召集人，都在幫謝宜容講話。

郭正亮指出，謝宜容從部長室專委，直接升到分署長，沒有人這樣升的。許銘春說跟謝宜容沒有關係，這樣的人參選高雄市長，就是高雄市之恥，連她參加初選 ，都是民進黨的恥辱。許銘春是連勞動部的事開始就否認，這樣的人還想當市長？

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