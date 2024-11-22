新北市立北大高中於今（22）日接待桃園市立永豐高中教學團隊，分享數理科技實驗班的創新教學內容與課程地圖。此次校際交流全面展示了北大高中數理科技實驗班在教學創新成果以及專題發展歷程。不僅深化兩校之間的共好情誼，也為AI融入課程設計提供了更多創新靈感，為未來教育模式的發展注入新動能。

秉持啟發學生多元思維與培養科學素養的理念，北大高中數理科技實驗班課程地圖中，將部定課程「自然探究與實作」安排於高一課程中，讓學生透過實驗操作激發科學精神。同時，結合數學專題的設計，專注於訓練學生的邏輯思考能力，為後續學習奠定基礎。到了高二階段，課程以分組專題形式進行，學生能夠依照自身興趣進行深入研究，進一步發展出創新與問題解決的能力。

高一數理科技實驗班導師黃冠閔分享帶領學生進行科展與專題製作的心得，涵蓋數學與科技兩大領域。數學專題著重於培養學生的邏輯思考與問題解決能力，而科技專題則鼓勵學生結合AI、程式設計等現代工具，實現跨領域創新。

黃冠閔強調，堅持與努力是學生可以掌握的99％，只要用心投入，就能從專題與科展中收穫成長」。透過這些實作過程，學生不僅提升了學術素養，還培養自主學習的能力。

北大高中校長吳佳音表示：此次與永豐高中的交流活動，不僅成功實現兩校有溫度的交流，也讓教師透過分享，反思並盤點自己的教學歷程。數理科技實驗班的課程設計強調學生在實踐中學習，並鼓勵他們勇於挑戰與創新。未來，北大高中將進一步結合更多跨領域學習的可能性，持續為學生創造更豐富的學習經驗，培養具備全面素養的未來人才。