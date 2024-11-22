台北市消防局自今年8月12日至11月19日，於國立台北大學圓滿完成113年度替代役備役役男防災救護訓練。（圖消防局提供／簡銘柱翻攝）

台北市消防局自今年8月12日至11月19日，於國立台北大學圓滿完成113年度替代役備役役男防災救護訓練。（圖消防局提供／簡銘柱翻攝）

台北市消防局自今年8月12日至11月19日，於國立台北大學圓滿完成113年度替代役備役役男防災救護訓練。（圖消防局提供／簡銘柱翻攝）

台北市消防局自今年8月12日至11月19日，於國立台北大學圓滿完成113年度替代役備役役男防災救護訓練，共計2,106名備役役男接受召訓，報到率達95%。此次訓練展現青年對國家及城市安全的高度認同與實際行動力，再次印證備役役男在防災體系中的重要角色。

根據內政部《替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法》第3之1條規定，各縣市政府須負責召集替代役備役役男進行勤務訓練，以確保災害應變期間能迅速調度人力。臺北市政府不僅全力配閤中央政策，更成為六都中率先完成年度召訓目標的直轄市，其高效執行力備受肯定。

訓練期間，台北市消防局長莫懷祖親自到場慰問役男，並期許大家在兩天的密集課程中全心投入，吸取實用知識。莫懷祖表示，本次課程涵蓋全民防衛動員概論、民間自主應變隊基礎導論等講述內容，並搭配AED與CPR操作、包紮止血、輕型救援、繩結應用、徒手搬運及滅火等實務技能訓練，務求內容兼具理論與實務。

莫懷祖強調，透過這次全面且紮實的訓練，不僅能強化備役役男的國防與災害應變觀念，更能提升其自救救人的實戰能力，未來若遇緊急災害，備役役男必能迅速挺身而出，成為守護城市安全的重要力量。

台北市消防局指出，本次召訓的高報到率與役男的積極態度，充分展現了青年一代對社會責任的承擔，也象徵國家防災救援體系再添一股堅實後盾。