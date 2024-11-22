台灣職業籃球大聯盟(TPBL)22日針對前新北中信特攻球員譚傑龍所涉及之事件進行審議，並召開紀律委員會。此次紀律委員會，由齊文駿秘書長擔任召集人，邀集律師周佩倫、立法委員范雲、臺北市立大學女籃隊教練錢薇娟與籃球記者聯誼會會長黎建忠擔任紀律委員。

本次會議依據聯盟規章第五章行為規範與懲處第一條第三之四點：「其餘一切經本聯盟查證並確認影響聯盟形象之不當行為，發生其行為之球團、球員、隊職員或球團相關人員，聯盟得視情節輕重進行裁罰。」

會議中經過充分討論與審查後，最終決議即日起處以無限期停權之懲處，TPBL也將在最快時間內進行後續調查，如發現更嚴重違反法律相關事實，將再召開紀律委員會決議後續裁罰。

TPBL強烈譴責任何不當行為，並重申將持續秉持嚴格的態度，確保聯盟內所有成員都能遵守道德與法律規範，維護良好的運動風氣與社會責任。TPBL對此事件深感遺憾，並對受害人表示誠摯的關切與支持。本聯盟將持續關注此事件的後續發展，並配合相關單位之調查及處理。

21日遭到新北中信特攻開除的譚傑龍，日前傳出疑似性騷國中女學生而遭到球隊調查，目前遭到TPBL處以無限期停權，看來無法在TPBL找到新東家了，但PLG或SBL球隊是否可能招募他，仍可能要等兩個籃球聯盟高層決定了。