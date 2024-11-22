相關影像第一時間均可傳回指揮中心。（陳鴻偉攝）

北市警方出動無人機監控青山宮遶境活動。（陳鴻偉攝）

為期3天的艋舺青山王遶境預定將在22日晚結束，北市警方為免發生滋事鬥毆，動員500多名警力，沿著紅壇及陣頭站崗、蒐證，警方無人機隊這次也全程出動，無人機跟隨主轎、人潮四處移動、採證，一有狀況畫面會立刻回傳指揮中心，以便調動警力解決。

無人機隊這次派出7名隊員及3部無人機，3天遶境每天9時便出勤，22日預計凌晨12時結束，長達15個小時，針對主轎、陣頭及人潮聚集處所進行高空蒐證任務。

據了解，無人機以萬華分局為中心，周遭半徑5公里內都可抵達，限高則為60公尺，飛行時間則為半小時，涵蓋這次所有的遶境路線。

遶境過程中，無人機沿途蒐證，並將即時影像傳回，一些活躍的角頭、地方人士若有參與，鏡頭也都一一錄下相關活動影像，做為警方蒐證的參考資料，但截至22日晚間9時為止，並沒有任何滋事、衝突發生。

警方表示，此次遶境已報請北檢檢察官坐鎮指揮，任何明示、暗示幫派組織的言語、舉動及文字，都涉違反新修的組織犯罪條例，警方得舉牌警告解散。

在公共場所聚集3人以上，警方解散命令3次以上而不解散，最重可處3年徒刑，併科300萬罰金」，遶境活動警方全程嚴密聯控，違法者將依法蒐證、嚴辦。