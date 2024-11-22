王莫昀／台北報導

因應鼎越公司之京華廣場土地受裁定扣押的影響，引發是否違反聯貸契約的疑義。中石化與子公司鼎越22日指出，鼎越就聯貸案已與聯貸金融機構達成初步協議，承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計45億元，聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約。

中石化指出，該公司及鼎越與授信聯貸金融機構協商後，22日接獲聯貸案管理銀行台灣新光商業銀行通知，經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，聯貸案總授信額度由149億元修訂為133.8億元，借款人鼎越承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計45億元。中石化與鼎越將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構的承諾落實到位。

中石化重申，公司整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前的營運所需。未來，仍將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人權益。