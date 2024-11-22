台南市22日晚間8時許連續多起地震，其中8時40分的地震芮氏規模5.4，震度5級，震央在佳里區，地震深度7.7公里為淺層地震，發生時民眾驚呼聽見地鳴聲，許多人被手機警報嚇到，因為搖晃時間久，有的民眾趕緊跑出屋外。台南市消防局表示尚未接到相關災情。南科管理局表示，台積電18廠無塵室有部分人員疏散。

「好大」、「搖好久」、「隔壁的跑出去了」、「手機警報聲響徹夜市」、「慶祝中華贏美國嗎」、「特地穿衣服跑出去看別人有沒有穿衣服」，台南佳里區2日晚間8時許連續多次地牛翻身，其中8時40分的淺層地震感受最大，許多網友驚呼聽到地鳴好可怕。

地震發生當下，網友質疑「台積電工程師恐準備回公司支援了」、「南科又要塞車了」，南科管理局隨即表示，台積電18廠無塵室人員有部分疏散，其餘各園區廠商及新建工程皆無人員傷亡及運作正常。

台南市最近有感地震變多，許多網友自嘲晚上記得穿衣服睡覺，台南市消防局表示，尚無接到地震相關災情。