台南市今晚（22日）已發生5起地震，其中最大規模5.4、最大震度5弱在台南佳里。台鐵公司「斗南=台南」位於震度4級範圍，另外「台南=岡山」、「斗南=花壇(含集集線」、「彰化=台中」、「彰化=沙鹿(含成追線)」在3級範圍，按各級地震行車規定辦理，部分列車將延誤。

依台鐵規定，若震度4級，震後首趟列車須以時速30公里慢行，第2趟列車起，提速至60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，將恢復原速度行駛；若遇震度3級區域，首趟列車須以時速60公里慢行，檢視路線無異狀後，第2趟列車起恢復原速行駛。

台鐵公司表示，22日20時40分在台南市政府北方23.2公里，發生芮氏規模5.4地震。嘉義、新營、善化各4級，斗南=台南間按4級地震規定辦理；台南、二水、彰化各 3級，台南=岡山間、斗南=花壇間(含集集線)、彰化=台中間、彰化=沙鹿間(含成追線)各按3級規定辦理。