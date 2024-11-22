明天（23日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率會較高一些，而中南部地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴。氣象署表示，下周三（27日）東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，下周四、下周五（28日、29日）清晨持續受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，北部、東北部及東部天氣偏冷，屆時溫度北部及東北部13~21度。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署預報，明天持續受東北季風影響，不過水氣再減少，迎風面桃園以北、東半部地區為多雲到陰的天氣，偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率會較高一些，而中南部地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，普遍為到20度，桃園以北及宜蘭整日氣溫介於18到21度，竹、苗及花蓮白天高溫為23度左右，其他地區則可以來到26至28度，感受較溫暖；馬祖氣溫為16到18度，金門18到21度，澎湖21到23度。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署指出，下周日、下周一（24日、25日）)東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二（26日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；北台灣有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。下周三東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下半天水氣漸減少，逐漸轉乾冷。

下周四、下周五清晨持續受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，11/29日白天起冷空氣稍減弱，各地白天氣溫稍回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區零星降雨。屆時溫度北部及東北部13~21度，花東15~22度，中南部15~26度；澎湖20~21度，金門16~20度，馬祖15~16度。