台南22日自18:45發生規模4.0地震起，到20:43短短2小時，共發生5起地震，其中以20:40規模5.4最為劇烈，位在震央的佳里鎮度也達到5級，引發南部居民恐慌。對此氣象署表示，未來幾天內不排除仍會有規模4.5以上餘震。

以下6起地震分別為：

18:45台南麻豆規模4.0地震，深度10.7公里

20:22台南佳里規模3.0地震，深度11.6公里

20:40台南佳里規模5.4地震，深度7.7公里

20:43台南佳里規模3.5、4.3地震，深度24.5、28.8公里

21:19台南麻豆規模3.5地震，震央12.2公里

中央氣象署地震測報中心技正林祖慰表示，這起規模5.4地震，最大震度有達到5弱在佳里，嘉義和雲林4級，新竹以南都有1至3級，地震主要發生原因，因菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力往西傳遞到台灣西邊，在相對脆弱處破裂釋放能量造成地震。

觀察歷史資料，林祖慰說，1991年3月12至13日，也在台南佳里發生過類似地震活動，最大規模5.6，深度12公里，後續也有規模4.5餘震，當地規模5以上次數少，但若發生後會有大概3次的餘震活動。

林祖慰提醒，預期接下來3天不排除有規模4.5以上餘震發生，近期有明顯降雨，提醒民眾提高警覺做好防震準備。