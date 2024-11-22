勞動部勞發署分署長謝宜容涉嫌霸凌案，她今天(22日)拍攝長達7分鐘的影片，稱「很對不起，沒有保護好你們的孩子」。媒體人謝寒冰認為， 謝宜容的影片從頭到尾假到不行，她哪有道歉，而是不斷在推卸責任，完全沒有承認霸凌對方。看來謝宜容根本就不認為自己有錯，這就非常可怕。

針對謝宜容自拍影片道歉，謝寒冰今(22日)在《國民大會》節目中認為，謝宜容這個影片從頭到尾假到不行，他覺得不舒服、噁心到極點。如果真的有誠意要道歉的人，何佩珊當時就開記者會道歉，為什麼不跟何佩珊一起道歉。面對社會大眾、面對媒體，去講她想講的事情，不就好了。

謝寒冰接著表示，謝宜容幹嘛刻意用錄影的，而且是一個完全設定好的狀況，她到底在想什麼。她花了7分鐘的時間，哪有道歉，她是不斷在推卸責任，完全沒有承認霸凌對方。謝寒冰解讀，謝宜容的意思是，自己是分署長，是他長官，沒有保護好，不好意思，就是這樣子而已。看來謝宜容根本就不認為自己有錯，這就非常可怕。

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