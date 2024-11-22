凱基銀行將民生分行遷址並更名為「敦北分行」，22日舉行分行搬遷開幕典禮，敦北分行與鄰近的凱基金控總部大樓及凱基人壽大樓形成三點一線的金三角，象徵凱基金控整合集團資源，提供全方位理財服務，致力於成為敦北民生商圈當地居民與企業的一站式金融服務平台。

開幕典禮由凱基金控董事長王銘陽、凱基銀行董事長楊文鈞親自主持剪綵儀式，與現場貴賓共同見證這一重要時刻。未來，敦北分行將以嶄新風貌深耕在地客戶服務，整合凱基金控集團資源，並持續落實「以客戶為中心」的企業價值，提供客戶全方位優質金融服務。

為提升客戶服務體驗，敦北分行的營業廳空間仍延續近期的分行設計風格，將分行部分空間開放提供與國內新銳畫家合作策展，並藉由空間規劃，適度引入敦北林蔭大道綠意，讓上門洽辦業務的客戶有更加開放舒適的服務空間，優化整體客戶服務體驗。

凱基銀行歡慶敦北分行開幕，即日起至11月30日止，新戶來行承作美元定存可享有最高5.4％高利優惠。此外，同時開立集團子公司凱基證券帳戶，並線上完成交割戶綁定，即可獲得日式陶瓷碗2入組，並享有每月30次ATM跨行提款免手續費優惠。

凱基金控表示，將以ONE KGI策略打造全方位金融服務，展現永續經營承諾。作為集團重要的一員，凱基銀行將發揚品牌精神，陪伴客戶累積財富、實現人生理想，成為值得客戶信賴的全方位金融服務專家。未來，敦北分行將聚焦在地客戶與企業客戶需求，提供便捷、高效、優質的金融服務。