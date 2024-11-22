台南市佳里區今晚（22日）發生規模5.4地震，中南部有感搖晃，一晚已連5震。台灣高鐵部分列車降速，可能造成延誤，將依應變程序巡檢相關路段。

台灣高鐵表示，受今日20時40分台南地震影響，於嘉義至台南路段測得1至3級地震告警，台灣高鐵已依照應變作業程序，針對地震影響路段，進行路線及設施巡檢。

台灣高鐵提到，為確保旅客安全，巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。

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