台南市晚間6點45分到8點43分不到2小時內，地震5連發，其中8點40分震央在佳里區的一次規模達到5.4，當地網友哀號「聽到低頻咚咚咚咚咚的聲音」、「嚇屎」，所幸目前未傳出災情，台南市政府與消防局正密切注意中。

根據中央氣象署快報，晚間6點45分第一震發生在麻豆區，規模4.0，深度10.7公里。晚間8點22分第二震生在佳里區，規模3.0，深度11.6公里。第三震8點40分同樣發生佳里區，規模高達5.4，深度7.7公里。第四震8點43分生在麻豆區，規模3.5，深度10.9公里。第五震8點43分發生在麻豆區，規模4.3，深度9.7公里。

由於第3、4、5震發生僅在3分鐘內，加上國家警報適時提前發布，引起網友熱議，「聽到低頻咚咚咚咚咚的聲音」、「嚇屎」、「怎麼感覺台南地震一次比一次大」、「善化搖很大」、「以為頭暈呢」、「我朋友在便所說很有感」、「連窗戶都在隆隆作響」、「晃到頭在暈」。