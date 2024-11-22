泰國最大商業集團挺新能源與新核能SMR(小型核電站)。外貿協會董事長黃志芳22日拜訪泰國卜蜂集團（正大集團），雙方廣泛交流台泰可合作產業，涵蓋生技、新能源、低軌衛星、無人機領域。泰國卜蜂(CP)表達氫能領域上，與台灣有合作發展空間，同時也像我們表示支持SMR，認為是未來能源趨勢。

泰國卜蜂成立於1921，早期是食品起家，現在不僅是世界第四大的食品公司，更變身成為跨足零售、電信、地產、金融等超大綜合型跨國集團，全球員工超過46萬人，2023年全球銷售額970億美元。掌門人是第二代謝國民，為泰國首富，不過年事已高，已傳棒給第三代謝吉人。

國內從事飼料、肉品的台灣卜蜂，雖然已不是泰國子公司，經營權在本土董事長鄭武樾，但目前仍有38％股份是泰國卜蜂投資，為外商最大股東。

黃志芳到訪曼谷泰國卜蜂總部，由集團美國、歐盟和英國董事長Boonchai Opas-Iam-Likit出面對談，針對生技、新能源、低軌衛星、無人機領域交流。

在綠色能源方面，泰國卜蜂已超前布署氫能發展，Boonchai明確表示，兩國新能源合作一定有相關空間，像是氫能，不過這牽涉到儲存技術問題，還需要一些時間來發展。

除了新能源，Boonchai也支持現在最熱的SMR，他分享說因AI產業用電成長，未來非用SMR不可，因為這是趨勢，不過需要3到5年時間讓技術更成熟。

至於食品方面，Boonchai 強調CP專注於食品和飲料產業，稱讚台灣食品產業非常發達，珍奶行銷全世界，有機會可以跟台灣合作。以卜蜂集團優勢，有很強實力可以讓茶飲推廣。

黃志芳表示，卜蜂現在有一個能源部門，對此發展非常的重視，貿協很樂意推薦國內優秀能源業者來跟他們合作。另生物科技、低軌衛星還有無人機，台灣有主辦生技醫療展、台北國際電腦展、台北國防航太跟科技展，可以推薦給卜蜂集團。而貿協在曼谷有台灣貿易中心，也能專門針對某一個特定產業 組織訪問團，跟卜蜂做深度對接。