勞動部勞發署北分署公務員輕生案，引爆全台怒火！39歲吳姓公務員4日上午被同事發現於新莊的聯合辦公大樓辦公室內輕生。資深媒體人黃揚明指出，勞動部長何佩珊20日早上備詢時態度還很強硬，中途備詢到一半去接電話，據說高層跟她說了一些事情，結果全部的人都變成正義之士，「這才是最噁心的！」

勞動部勞發署北分署公務員輕生案，引爆全台怒火！39歲吳姓公務員4日上午被同事發現於新莊的聯合辦公大樓辦公室內輕生，11日民進黨議員李宇翔表示接獲大量陳情，矛頭指向分署長謝宜容。19日勞動部長何佩珊、次長許傳盛召開記者會公布調查結果，報告中一句「目的良善」再度引爆各界怒火。

20日勞動部長何佩珊赴立法院報告，上午備詢時稱「目的良善」為外部專家使用的專業用語，中午過後何佩珊改口坦承用語錯誤，將直接對謝宜容做出停職處分。

資深媒體人黃揚明在《民眾之聲》表示，公務體系類似案件要被爆出的難度很高，以這件案子來說，11月4日發生，11月5日新聞有報導，只是沒有霸凌的案情出現，檢警以單純自殺身亡的案子去處理。

過了3、4天之後，民進黨新北市議員李宇翔把霸凌的案情爆出來，才開始有一些媒體注意，但也沒有引發共鳴。而行政調查報告才是關鍵，大家認為太扯了！

黃揚明說，週三時，何佩珊早上在立法院衛環委員會，答詢時都還很硬，直到中午過後。國民黨立委蘇清泉有接到行政院長卓榮泰的秘書的電話，希望中午休息久一點，行政部門在討論事情，希望多給一點時間。

黃揚明披露，何佩珊備詢時中途接到電話，據說高層跟她說一些事情。「我得到訊息是」，黃揚明直言，中午12點左右，上面下令，全部支持在野黨臨時提案，民進黨立委不要擋。還說當天各家媒體都會討論霸凌議題，所以民進黨要展現挺改革的態度。結果，全部的人都變成正義之士，都要查真相、譴責謝宜容，黃說，「這才是最噁心的，民進黨冷血！」

黃揚明諷刺，何佩珊是工運出身，曾經為了參加工運休學，帶著工人去勞委會抗議被判刑，稱為左派女憤青，結果現在發生這種事情她那種態度，權力真的是最佳腐化劑。

黃揚明怒批，何佩珊的離開一點也不意外，因為府院高層就是要去車保帥，何佩珊只是止血，到此為止，火不要再往上燒。他們全部都是精算，這才是最悲哀的。

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