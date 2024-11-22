運動表與賽車有著緊密的連結，於1969年問世的泰格豪雅（TAG Heuer）Monaco系列腕表，更是箇中代表作，方型表殼的外觀，是表壇最具代表性與識別度的腕表。今年全新登場的Monaco鏤空計時腕錶粉紅款，以近日華麗登場的F1拉斯維加斯大獎賽為靈感，將拉斯維加斯天際線五光十色的粉紅霓虹元素融入腕表當中，粉紅力量加持，更添風馳電掣的驅動力。

Monaco賽車腕表的崛起源自1971年的知名賽車電影《Le Mans極速狂飆》，傳奇巨星史蒂芬麥昆（Steve McQueen）在電影中飾演賽車手，佩戴著一只方型表殼的藍面Monaco腕表，從此成為泰格豪雅最受歡迎的表款，深受賽車迷與鐘表迷的擁戴。

泰格豪雅大膽在腕表中融入粉紅色調，粉紅力量更添風馳電掣的動力。（TAG Heuer提供）

近日在拉斯維加斯登場的「F1拉斯維加斯大獎賽」，今年奪冠大熱門是去年的冠軍紅牛車隊 (Red Bull Racing)，賽車手Max Verstappen同時也是泰格豪雅代言人，為此泰格豪雅特別這場賽事打造黑色與粉紅對比色系的Monaco賽車表，亮眼的粉紅色與賽車身上紅黃黑色調十分相襯，打造個性又不懼展現前衛大膽風格的時尚魅力。

腕表採用充滿現代時尚感的黑色噴砂2級鈦金屬表殼搭配鏤空表面，鮮豔粉紅色有著畫龍點睛之妙，形象絕妙對比，搭載泰格豪雅自製TH20-00機芯，擁有80小時動力儲存，透明底蓋可見獨特粉紅色導柱輪，讓人聯想到世界聞名的賭城大道（The Strip），活力四射。