福夢樂團（FUMON）由主唱李浩瑋、鼓手王晧、貝斯手奕勛組成，暌違4年推出新專輯《苦難裡的祝福》，3人歷經卡關低潮，甚至瀕臨解散，一次又一次開會討論後終於誕生新作。李浩瑋說：「我們的方式比較耗時耗工，在詞曲階段就會先想到編曲、混音符合我們喜歡的曲風，想要堅持又想創新就會花很多時間。」

福夢原名「FORMOZA」，曾在2020年發行首張專輯，去年經歷團員更迭後，今年改名重新出發。李浩瑋說，團名是３人激烈討論後選出，「我們從高中開始就有樂團魂，那時聽的音樂拯救了我們，所以我們也希望有機會成為別人祝『福』的『夢』想」。

3人個性大不同，鼓手王晧自爆是「人來瘋」，有一次快閃演出時，他的電子鼓掉了，居然去拿麥克風唱歌；另一次專場尾聲，他突然暴衝到台前把李浩瑋撞飛，「我太嗨，我就想要撞飛他！」李浩瑋被撞倒地驚呼「痛啊！」但沒生氣，因為「有時我也會弄他一下，拍他背或拉他辮子」。

「福夢」主唱李浩瑋（中）領軍鼓手王晧（左）、貝斯手奕勛推出新專輯《苦難裡的祝福》。（陳俊吉攝）

王晧爆料李浩瑋最愛哭，第一次專場唱到一半就哭了，被李浩瑋反駁：「我沒有哭，我那是過敏。」貝斯手奕勛則是暖男，「大家喝酒時，我一定是最後一個走的，我要看到每個人都安全到家，我算是照顧大家的角色。」

距離上張專輯沉寂已久，奕勛直言，「我們在1、2年前做了EP，但公司覺得不夠完整」，不被認同的3人很受挫，猶豫還要不要發片，是成團以來最大低潮期。李浩瑋形容，雖然沒有吵架，但「就是坐在會議桌上你看我、我看你」，氣氛很僵。

「福夢樂團」暌違四年推出新專輯《苦難裡的祝福》獲好評。（陳俊吉攝）

王晧也接話，「當時我們3人都有負面思考，提議要不要解散」，後來經過一次又一次溝通，3人終於找到適合彼此的處理方式，李浩瑋跟王晧持續寫歌，再拿給奕勛看，齊心協力完作新作。

主唱李浩瑋挾著超人氣，曾在2020年單飛發片，更入圍金曲獎最佳新人，如今回歸樂團，他清楚區隔了兩種身分，做自己時會多跟製作人配合、細膩一點，「我在福夢的唱腔則是偏重撕裂音，詞曲比較負面一點」。而在李浩瑋單飛時，王晧仍擔任鼓手，奕勛則另有日文翻譯的工作來維持生計。

「福夢樂團」由主唱李浩瑋（右起）、鼓手王晧、貝斯手奕勛組成。（陳俊吉攝）

而李浩瑋事業愛情兩得意，與女友163braces朵芸穩定交往5年，被問有規劃何時結婚嗎？25歲的他，直言「不急啊！」女友是他的同門師妹，兩人是否會同台演出？他則說，「目前沒有這個打算，她有在音樂上的追求，我也有，不太希望觀眾因為我們情侶身份，而稀釋掉我們在音樂上的發展。」