主持天后陶晶瑩與李李仁結婚後，育有1子1女，家庭生活幸福，也不時會透過社群曬出生活日常。今（22日）陶晶瑩透露，突然看到老公李李仁的帳號發出一篇浪漫文章，一開始感到意外，詢問後結局竟神反轉。

陶晶瑩透過Threads發文透露，當時她正與老公李李仁對坐用餐，突然看見對方的帳號發出一篇跟「雲」有關的浪漫文章，驚喜抬起頭詢問：「這麼浪漫？」，沒想到李李仁卻是直接傻愣住，一臉錯愕回應：「我沒發啊！」

陶晶瑩公開截圖，曝老公李李仁的帳號被盜。（圖／翻攝自Threads @momoleelee）

後來，夫妻倆討論一番後推測，可能是經紀人想幫他塑造出「鐵漢柔情」形象，所以才發布浪漫相關內容的文章，結果一問之下遭到否認，該文章也並不是經紀人發的。經過一番耗時追查後，陶晶瑩得出的結論是：「我老公的帳號被盜了！」讓夫妻倆憤怒又無奈。

從陶晶瑩曬出的截圖畫面中，可以看見李李仁的帳號發出幾張藍天的風景圖，寫下：「天空點點雲#sky#雲#棉花雲」。對此，陶晶瑩也現身該篇貼文底下留言表達不滿情緒：「你是誰？你為什麼要盜人家的帳號？」