台南22日晚間發生連續地震，其中最大區域地震為芮氏規模5.4，深度7.7公里，台南最大震度5級、嘉義縣4級，目前尚未傳出災情，但有不少正在搭乘高鐵的旅客，卻意外遇上高鐵停駛。而有「人間水蜜桃」封號的啦啦隊女神壯壯，稍早也透露在高鐵上遇到地震，緊急停駛的情況讓她驚恐直呼「好恐怖」。

壯壯擁有天使臉孔及招牌翹臀，在IG上累積86.3萬粉絲追蹤，而經常在社群分享生活的她，稍早透過限時動態透露，台南地震發生時，她正好在行駛中的高鐵上，沒想到地震當下高鐵竟直接停在嘉義路段，且車廂內電燈緊急關閉，周圍燈光微亮的景象讓她忍不住驚呼：「第一次遇到地震高鐵停駛，好恐怖！」

壯壯搭高鐵遇台南地震。（圖／IG@ula_shen_）

不僅如此，也有不少網友第一次遇到這種情況，紛紛在社群上發文表示，「搭個高鐵也能遇到地震停駛，只能說嚇爛」、「高鐵已經卡10分鐘了，好想回家」、「原來地震高鐵會停下來」、「在高鐵上遇到地震停駛也是個奇妙的體驗」、「阿娘喂，高鐵直接震一個停電」，同時也有人還原地震的過程，「全車收到國家緊急警報，然後…暫時停駛了，斷電～有點可怕」，足見大家都被這意外經驗嚇到了。

事實上，高鐵在軌道沿線都設有天災偵測器，從陸地連接至車廂形成「天然災害告警系統（DWS）」，只要偵測到異常就會觸發告警，訊息會即時傳送至列車駕駛和行控中心，讓各方精準掌握災害狀況，如地震、異物入侵、邊坡滑動、落石等都有可能觸動警報，並緊急做出應變措施，因此在高鐵停駛的情況下，民眾應保持冷靜，聽候隨車人員指令，才是最好的避難方式。