畢書盡（Bii）日前傳出遭前東家因合約問題求償3000萬，之後一名自稱「前女友」的爆料者不斷發文攻擊他，對方非但沒有提出證據證明所言屬實，甚至利用文字及Bii過去的照片，以此傷害Bii的妻女，忍無可忍的Bii今（22日）透過公司發出聲明，正式向多位在網路散播不實言論的網友提告，當中也包含前女友。聲明曝光後，該「前女友」開始刪除自己社群裡的發文，似擔心惹官司上身。

據了解，自稱Bii前女友的這位網友，不時在社群發文暗諷Bii私生活，甚至指控他劈腿動粗、棄養寵物等，Bii忍無可忍於本月16日發千字文澄清，強調自己沒有劈腿，是結束上一段感情後才和妻子交往，希望大家不要誤會女方，「說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力」，且網路上爆料的內容，不僅傷害到他，也傷害到他的家人和小孩，因此他決定要堅決保護愛人和家人，交給委任律師蒐證提告。

畢書盡前女友在社群發文攻擊。（讀者提供）

稍早，Bii透過公司發出聲明，宣告正式向誹謗者提告，隨後該「前女友」開始偷偷刪文，且優先刪除她在社群中附有Bii照片的貼文，疑似擔心惹官司上身；對此，Bii所屬唱片公司表示：「都有蒐證，目前是提告了。」