男團選秀節目《SCOOL》將在30日於高雄巨蛋舉辦「畢業典禮」總決賽，12月1日「FAN CONCERT粉絲演唱會」，選手們正如火如荼備戰比賽中，豈料日前有名女網友疑似是《SCOOL》選手林子宸的前女友，並曬出多張2人親密合照，爆料他們交往2年多，林子宸卻劈腿2次，甚至還看到林子宸跟劈腿對象的所拍攝的性愛影片，引起不小爭議。

對此，《SCOOL》的天空娛樂22日再度發聲明回應，近期，選手林子宸的私人情感問題引發了廣泛關注，「對此我們深感遺憾。作為一檔致力於培養新生代藝人的選秀節目，《SCOOL》始終堅持專業、公平與社會責任的核心價值。我們期望所有參賽者在追逐夢想的過程中，能成為正向榜樣，為觀眾傳遞積極的影響。」

《SCOOL》22日發出最新聲明。（摘自臉書）

天空娛樂也提到，經過節目組與各方的深入討論與審慎考量，為了尊重團隊合作精神與公平性，林子宸將與其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，但他將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額。

天空娛樂並表示，「我們相信，作為藝人，除了專業才能外，還應在公共領域中擔任榜樣角色，為粉絲與社會樹立正面形象。基於《SCOOL》的精神，是為了教育與打造如何成為一個合格的偶像，不只是能力與舞台魅力，同時也要兼具身為公眾人物的品德與質量。我們始終相信每位選手都有學習與成長的空間，並能在這個學習的過程中不斷超越自我，最終成為值得尊敬的偶像。」

天空娛樂也說：「我們衷心期盼他能從此次經歷中汲取教訓，以更加成熟的姿態迎接未來的挑戰。節目組將繼續秉持公平與專業的原則，為大家呈現更多高水準的節目內容。我們也希望此次事件不會影響其他選手追求夢想的步伐，期待總決賽帶來更精彩的表現，再次感謝大家的支持。」