Oreshnik Intermediate-Range Ballistic Missile: What do we know about #Russia’s ‘Hazel’ IRBM?



Unprecedented Speed: Hypersonic missiles boast speeds of up to 12,250 km/h, capable of reaching targets from Russia to the #UK in 19 minutes, #Belgium in 14, #Germany in 11, and #Poland… pic.twitter.com/EKv2dnqVUN — Ammar Khan (@AmmarKh12669255) November 22, 2024

俄烏戰爭本周軍武大升級！俄羅斯周四（21日）證實，俄方從境內朝烏克蘭發射一款新型高超音速飛彈攻擊烏克蘭中偏東部大城第聶伯羅，以此回敬烏克蘭周二（19日）、周四先後使用美製、英製飛彈打擊俄羅斯領土。烏克蘭軍情當局周五（22日）公布數據稱，這枚飛彈飛行時間15分鐘，最大速度超過11馬赫。

烏克蘭空軍方周四初步聲明，這枚飛彈是洲際彈道飛彈（ICBM），烏克蘭媒體指稱是俄製RS-2「邊界」（Rubezh）飛彈。俄國總統普丁（Vladimir Putin）周四證實，當天上午俄方對烏克蘭發射一枚新開發的高超音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik，Hnazel Tree），攻擊烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一處軍事設施。普丁稱這是中長程彈道飛彈（IRBM），美國、北約也認同這項描述。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate of Intelligence，HUR）周五聲明：「這枚俄羅斯飛彈從俄羅斯聯邦阿斯特拉罕州（Astrakhan）發射直到擊中第聶伯羅，飛行時間15分鐘。飛彈裝配6枚彈頭，每1枚彈頭包含6枚子彈頭（submunition）。飛行軌跡最後階段速度超過11馬赫。」

🇷🇺🇺🇦 How the MIRV warhead delivery works, that Russia used on Ukraine tonight. https://t.co/KiCaSW7yt8 pic.twitter.com/UzXSD9laqW — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 21, 2024

HUR說，這枚飛彈可能是用「雪松」（Kedr）飛彈系統發射。烏克蘭媒體RBC-Ukraine周五報導，俄羅斯官媒2020年發布這套飛彈系統的消息，當時俄方稱這是新一代戰略飛彈系統，2021年首度投入軍事演習。「保加利亞軍事網」2021年3月引述俄媒塔斯社報導，雪松系統的研發方向是新一代「飛彈綜合體」。

北大西洋公約組織（NATO）消息人士周五說，北約下周二（26日）會在總部布魯塞爾與烏克蘭舉行緊急會議討論俄方發射的「榛果樹」飛彈。