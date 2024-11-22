勞動部員工遭職場霸輕生案持續延燒，這把火燒到有政府「財經小內閣」之稱的國家發展委員會，有公務員向媒體爆料，綜合規劃處長張惠娟也涉及職場霸凌；對此，國發會22日晚間表示，將依行政院指示，立即啟動相關調查，預計將於1周內完成。

遭指控霸凌的國發會綜合規劃處長張惠娟晚間表示，已從媒體上看到相關指控，她表示，「問心無愧，希望趕快啟動調查、還我清白」；張惠娟進一步指出，或許自己個性比較急，但對於指控內容，她認為實在過於誇大，唯有啟動調查才能還她清白。

國發會副主委高仙桂表示，今年6月已訂定「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」，召集人、調查小組委員都有了，因此，當啟動調查後，預計1星期可以完成。

事件起因國發會綜合規劃處現職和離職員工共同發表「霸凌受害者血淚告白」千字文，內容除指控張惠娟高壓統治、咆哮、辱罵、24小時待命等，讓部門的同仁難以維持正常家庭生活外，在高壓環境下，多名同仁罹癌、重病、甚至離世等；張惠娟則認為，這些指控太誇大，現在靜待調查、還她清白。

國發會說明，為建構健康友善、免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作，已設置職場霸凌申訴專線電話、傳真及專用電子信箱，近期並多次在會內網頁、業務會報、人事E點通等廣為宣導。

國發會表示，目前雖未接獲相關申訴或檢舉案件，惟針對媒體報導內容，將立即啟動調查程序，於1周內完成調查，並於最短時間內完成評議，以維護當事人及同仁權益。