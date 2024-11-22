54歲香港女星李嘉欣1988年分別拿下香港小姐冠軍、首屆國際華裔小姐冠軍，有「最美港姐」的稱號。2008年和富商許晉亨結婚，育有一子許建彤（Jayden），日前夫妻倆也陪著兒子到英國貴族寄宿學校「威靈頓公學」做入學準備。李嘉欣似乎有長居英國陪伴兒子打算，日前她的富豪老公賠本賣房消息曝光，引發討論。

李嘉欣20日在微博曬出美照，分享自己的近況，可以看到她的狀態維持的很好，不論是身材還是外貌都相當凍齡，一頭長捲髮造型如同少女一般，她拿著手機拍下桌上的咖啡和美食，看起來心情相當不錯，她表示：「初雪之後，陽光下零度的倫敦...希望大家不要投訴M太久沒有營業。」先前有網友曝光在英國巧遇李嘉欣和老公出現在「威靈頓公學」新生家長活動上，李嘉欣近期也長住英國，似乎就是為了陪伴兒子讀書。

54歲李嘉欣近況曝光。 （圖／翻攝自李嘉欣 微博）

美照曝光後，網友紛紛留言：「M寶貝終於亮麗現身」、「指甲顏色很有聖誕氣氛啦」、「終於更新啦！期待已久M ，愛妳」、「永遠漂亮的嘉欣」、「超級大美人」、「香港最美港姐沒有之一」、「仙女，最近看到很多妳的老照片，真是太太太太美了」、「妳太久沒營業！女神！多給粉絲發點福利美照」。

此外，李嘉欣夫妻將賠本賣房消息日前曝光，根據《香港01》報導，今年7月傳出許晉亨持有的何文田半山壹號頂層複式天池屋從先前7000萬港幣（約新台幣2億7410萬）價格放售，卻減至6000萬港幣（約新台幣2億349萬），這和2008年購入的8207萬港幣(約新台幣3億214萬)，差了2207萬（約新台幣8643萬）。