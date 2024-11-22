一名公務員疑遭勞發署分署長謝宜容職場霸凌，本月初在辦公室輕生，謝宜容22日發布影片道歉。「政客爽」粉專發文狠酸，2024金馬獎最佳影后，屬於謝宜容，她的無淚演出，成為我們無法忘懷的時代之作。

政客爽22日在臉書粉專貼文酸說，2024年金馬獎最佳影后是謝宜容，在這個充滿挑戰與情感的世代，她的表演，讓全場屏息。勞動部輕生事件後，她登上謝罪舞台，卻化道歉為一場精緻無瑕的演出。

政客爽接著表示，謝宜容沒有一滴淚，卻每個眼神都像訴說千言萬語，讓我們再次感受到戲劇的力量。今天金馬獎最佳女主角，屬於謝宜容，她的無淚演出，成為我們無法忘懷的時代之作！

有網友認為，「當面道歉才有誠意吧，而且對被霸凌者也要一併道歉才對啊」、「怎麼會是拍影片道歉？當面道歉才對吧」。

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