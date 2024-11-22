受美國與歐盟課徵高關稅的中國電動汽車正在走向全世界開闢新市場，其中巴西無疑是最歡迎中國電動汽車的國家之一。據統計，今年上半年，中國電動汽車佔巴西進口電動車總銷量的91%，亦即10輛售出的電動汽車中有9輛以上是中國製造。

據《快科技》引述外媒報導，中國電動車之所以在巴西如此暢銷，主要歸功於3方面原因：

首先是電動汽車在巴西認可度很高，普及速度很快。截至今年7月，巴西電動汽車銷量已超過該國2023年電動汽車的總銷量，而去年該國電動車銷量同比增長率高達91%。

其次是巴西對中國製造的汽車幾乎沒有政治抵觸，亦不存在貿易壁壘。

再者是中國廠商專注於那些競爭不太激烈同時需求又不斷增長的新興市場，因此獲得先發優勢。

報導說，巴西已經是全球第8大汽車生產國，潛力巨大，中國汽車廠商同樣認識到該國的發展空間，如比亞迪、長城等有實力的組裝機廠計畫直接在當地生產電動車，一旦建廠，勢必會進一步提振中國車的市場份額。