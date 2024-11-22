「第31屆全國績優文化志工」表揚典禮今(22)日舉行。(文化部提供)

第 31 屆「全國績優文化志工」表揚大會於今日（22 日）在台北舉行，頒發 10 座金質獎、20 座銀質獎、50 座銅質獎及 5 組團隊獎，表彰這些無私奉獻的文化志工。文化部長李遠於致詞時盛讚：「常有人說『臺灣最美麗的風景是人』，而人當中，最美麗的就是志工；而志工中最美麗的就是文化志工。」

本屆「全國績優文化志工」由全臺各文化單位推薦優秀志工，經評選後選出 10 位金質獎、20 位銀質獎、50 位銅質獎及 5 組團隊獎。大會於公務人力發展中心福華國際文教會館舉行表揚儀式，由文化部長李遠、立法委員吳春城、評審委員柴松林、陳訓祥、曾淑賢、許惠美、游孟雅等貴賓出席。

李遠部長感念志工的無私付出，分享他曾擔任 18 年志工的經驗，深刻體會志工的心情。即使工作繁忙，勞心勞力，但因為「歡喜做、甘願受」的胸懷，自然而然感受到「別人的快樂就是我們的快樂、社會更好也是快樂」。

主辦單位彰化生活美學館表示，榮獲團隊獎的花蓮縣文化局文化志工服務隊，於花蓮大地震後，集結眾志，在短時間內整理出 20 萬冊書籍，展現志工們的團結與凝聚力。國立國父紀念館的金質獎得主趙惠秋，致力於推廣國際志工服務，足跡遍及菲律賓、阿布達比等地，服務不分國界。

新竹市文化局的銀質獎得主戈定軍，以流利的英語導覽國際藝術節、接待外籍外交使節團，傳遞臺灣的文化魅力。國立臺灣工藝研究發展中心的銅質獎得主王美雲，運用手語、拼貼、撕畫、吟唱詩歌等才藝，透過志工服務隊，將藝術帶入草屯療養院。國定古蹟林本源邸的銅質獎得主楊惠禎，從年輕時即開始擔任志工，至今已超過 30 年，擔任導覽及志工幹部，堪稱「志工中的志工」。

文化部強調，文化志工的貢獻不只在服務大眾，更在於推動社會創新、促進文化多元發展。每位志工都是文化的守護者，將臺灣文化的精髓代代傳承，讓後代從中汲取智慧與力量。每一位得獎者的背後故事，都訴說著文化志工們默默付出、無私奉獻的精神，他們堅持不懈，風雨無阻，為社會注入溫暖與光明。