行政院今（22）日晚敲定由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長，並將由民進黨政策會執行長王義川遞補不分區，而行政院發言人李慧芝也已證實該人事案。

據了解，立委洪申翰過去4年多的國會歷練跟政策論述的專業表現深獲外界肯定，並且熟悉且可以精準執行執政團隊的政策。同時，洪申翰由基層出身，關注弱勢。

在過去4年多立委任期內，除了有環保、能源專業，對爭取勞動權益同樣不遺餘力，被認為是黨內對勞動政策熟悉、具有勞權關懷，關心勞動環境健全的青壯世代。

洪申翰被任命為勞動部部長，原不分區立委席次將由民進黨政策會執行長王義川遞補不分區。

李慧芝今日晚間證實，新任勞動部部長擬贏立法院洪申翰委員接任；洪申翰委員過去出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。

李慧芝指出，洪申翰委員曾參與立法院議事運作運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，卓院長亟欲借重洪委員長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓院長期許未來的洪申翰部長能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拼。

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