南韓演員宋慧喬（喬妹）出道多年，擁有許多經典代表作，是韓國演藝圈中數一數二的天然美女，憑藉戲劇《黑暗榮耀》再度登上事業巔峰，劇中精湛演技一舉摘下第59屆百想藝術大賞視后的寶座。今（22日）宋慧喬迎來43歲生日，更新貼文曝光近況，素顏狀態掀起大批粉絲震驚。

宋慧喬今日更新IG貼文，曬出多張慶生美照，畫面中可見她一頭俏麗短髮隨意披散，身穿黑紅格紋休閒襯衫，簡約居家打扮仍遮擋不住明星光環，散發出女神氣場，未施脂粉狀態，臉部肌膚緊緻平滑，零瑕疵的水煮蛋肌讓人超羨慕。

宋慧喬曬出43歲慶生照，素顏狀態超凍齡。（圖／翻攝自 IG @kyo1122）

桌面上擺著四個不同造型的生日蛋糕，在昏暗燈光下浪漫點著慶生蠟燭，宋慧喬對著鏡頭托腮露出甜笑，散發清新氣質，仙氣爆棚的超頂狀態，絲毫看不出真實年齡已經滿43歲。貼文曝光後，也引發許多粉絲留言祝福：「生日快樂女王」、「照片太美了」、「姐姐生日快樂」。

事實上，宋慧喬自1997年演出《順風婦產科》，到後來的《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》等作品，以及2016年讓她人氣暴漲的《太陽的後裔》，再到2022年的《黑暗榮耀》，不同時期的美貌逐漸成熟，時常榮登各大網站票選為「韓國最美女演員」之一，母胎美貌凍齡迷人，出道至今和許多高顏值男演員有過戲劇合作，還有「男神收割機」的稱號。